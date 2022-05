Pochettino zu Mbappé: Ich kenne seine Pläne nicht

«Ich weiß nicht, was seine Entscheidung ist. Das ist Kylians persönliche Angelegenheit, und auch die des Clubs», sagte der Coach vor dem letzten Saisonspiel des französischen Fußballmeisters am Samstagabend gegen Metz. «Da schwirren gerade eine Menge Gerüchte herum.»

Mbappé wird seit langem immer wieder mit dem Champions-League-Finalisten Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei PSG läuft Ende der Saison aus. Zuletzt hatte der 23 Jahre alte Franzose gesagt, er habe «fast» entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen werde und wolle dies auch in Kürze bekanntgeben. Pochettino würde seinen Top-Torjäger (25 Treffer in der Ligue 1) sehr gerne halten.

Jürgen Klopp hält einen Transfer des französischen Weltmeisters Mbappé zum FC Liverpool für unrealistisch. Der Club der englischen Premier League sei «nicht Teil» der Diskussionen über den nächsten Schritt des PSG-Spielers, hatte der deutsche Trainer der Reds zuletzt gesagt.