Real baut Tabellenführung aus: Sieg gegen Sevilla

Der kommende Champions-League-Gegner von RB Leipzig setzte sich mit 3:1 (1:0) gegen den FC Sevilla durch. Luka Modric (5. Minute), Lucas Vazquez (79.) und Fede Valverde (81.) schossen die Tore für die Königlichen, die nun wieder sechs Punkte Vorsprung vor dem FC Barcelona haben. Die Katalanen spielen jedoch erst am Sonntag gegen Athletic Bilbao. Erik Lamela (54.) traf für Sevilla, das weiter im unteren Tabellenmittelfeld feststeckt. In der Königsklasse tritt Real am Dienstag in Leipzig an.