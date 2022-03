Schweizer Keeper Sommer fällt wegen Corona aus

Sommer hat sich mit leichten Symptomen im Teamhotel in Marbella in Isolation begeben, teilte der Verband mit. Für den Gladbacher wurde David von Ballmoos von den Young Boys Bern nachnominiert.

Die Schweiz spielt am Freitag in London gegen EM-Finalist England, vier Tage später geht es in Zürich gegen den Kosovo. Anstelle von Sommer könnte der Dortmunder Keeper Gregor Kobel zwischen die Pfosten rücken.