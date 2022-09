Slaven Bilic neuer Trainer beim FC Watford

Watford hatte nach dem Abstieg aus der Premier League den direkten Wiederaufstieg angepeilt, steht nach nur drei Siegen aus zehn Spielen aber nur auf Platz 10 der Championship-Tabelle.

Bilic, der als Profi unter anderem drei Jahre in der Bundesliga für den Karlsruher SC gespielt hatte, war von 2006 bis 2012 Nationalcoach Kroatiens. In England trainierte er schon West Ham United und West Bromwich Albion. Zuletzt betreute er den chinesischen Club Beijing Guoan. In Watford ist er bereits der vierte Trainer in diesem Kalenderjahr nach Claudio Ranieri, Roy Hodgson und Rob Edwards.