Slowakei ist 2025 Gastgeber der U21-Europameisterschaft

Die Europameisterschaft der U21-Fußballer findet in zwei Jahren in der Slowakei statt. Das Turnier soll im Sommer 2025 in insgesamt acht verschiedenen Stadien in dem osteuropäischen Land ausgespielt werden, wie das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon entschied.

Die Qualifikationsphase für das Turnier in gut zwei Jahren beginnt noch in diesem Jahr. Bei der nächsten U21-EM in diesem Sommer in Georgien und Rumänien trifft die deutsche Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo in der Gruppenphase auf England, Tschechien und Israel. Die deutsche U21 reist als Titelverteidiger zu dem Turnier.

2021 hatte die Auswahl mit dem damaligen Nationaltrainer Stefan Kuntz bei dem Turnier während der Corona-Pandemie in Ungarn und Slowenien den Titel gewonnen. 2019 war sie in Italien erst im Finale an Spanien gescheitert, 2017 war die DFB-Elf in Polen ebenfalls U21-Europameister geworden.