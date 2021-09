Solskjaer: Klopp für Strafstoßentscheidungen verantwortlich

Ole Gunnar Solskjaer, Trainer von Manchester United an der Seitenlinie .

«Wir hätten drei Strafstöße in den letzten zwei Spielen kriegen müssen», klagte Solskjaer vor dem Heimspiel gegen Aston Villa am Samstag.

«Es gab einen bestimmten Trainer im letzten Jahr, der sich Sorgen darüber gemacht hat, dass wir zu viele Elfmeter bekommen», sagte der Norweger in Anspielung auf länger zurückliegende Aussagen von Klopp. Seitdem habe er den Eindruck, dass sich die Schiedsrichter schwerer damit täten, United einen Elfer zu geben. «Ganz sicher sehe ich seitdem einen großen, großen Unterschied», meinte Solskjaer (48).

Klopp hatte sich darüber beschwert, dass Man United in der Vorsaison zu viele Strafstöße bekommen hatte. In der vergangenen Woche durften sich jedoch die Red Devils benachteiligt fühlen. Sowohl beim 2:1-Sieg in der Premier League gegen West Ham United als auch bei der 0:1-Niederlage weniger Tage später im Ligapokal gegen West Ham entschieden die Schiedsrichter bei strittigen Szenen gegen Man United.