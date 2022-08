Trainer: Abschied bei Benfica wäre Weigls Entscheidung

«Es gibt vielleicht für ihn die Möglichkeit, den Verein zu wechseln. Das ist am Ende des Tages seine Entscheidung», sagte Schmidt bei Prime Video von Amazon über den sechsmaligen Fußball-Nationalspieler, der zuletzt bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch war. «Jetzt werden wir sehen, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Das ist die Situation», ergänzte Schmidt.

Das Transferfenster in Portugal schließt am 22. September, in der Bundesliga sind Wechsel noch bis zum 1. September möglich. Weigl soll sich Medienberichten zufolge mit einem Transfer beschäftigen, weil er unter Schmidt aktuell kein Stammspieler ist. «Auf der Position wechselt man dann auch nicht gerne. Es hat dafür auch keinen Anlass gegeben», sagte Schmidt nach dem 3:0 (3:0) in der Qualifikation zur Champions League gegen Dynamo Kiew. Damit hat Benfica den Sprung in die Gruppenphase der Königsklasse geschafft. Der 26-jährige Weigl war in der 70. Minute eingewechselt worden. «Er ist ein Top-Spieler und wenn er hier bleibt, wird er seine Spiele machen», sagte Schmidt.