Trainerwechsel bei Celta de Vigo: Carvalhal löst Coudet ab

Carvalhal coachte zuletzt bis Anfang Oktober in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Club Al-Wahda FC. Zuvor hatte er in seiner knapp 25-jährigen Trainerkarriere in seinem Heimatland, in Griechenland, in der Türkei und in England gearbeitet. Er gewann zwei Titel, beide in Portugal: den Ligapokal 2008 mit Vitoria Setúbal und den Landespokal 2021 mit Sporting Braga.

Coudet (48) war seit fast genau zwei Jahren Trainer in Vigo. Mit dem Team aus Galicien belegte er 2020/2021 immerhin Platz acht in der Primera División. Ein Jahr später wurde man Elfter. Diese Saison kämpft die Mannschaft als Tabellen-16. unter 20 Teams gegen den Abstieg, in zwölf Runden gab es nur drei Siege und zwei Remis.