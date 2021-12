Tuchel nach Chelsea-Erfolg gegen Aston Villa: «Großer Sieg»

Der belgische Fußball-Nationalstürmer traf in der 56. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1, nachdem er zuletzt wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne musste.

Lukaku war noch nicht fit für 90 Minuten, Tuchel wechselte ihn zur zweiten Halbzeit ein. «Jetzt haben wir ihn für 45 Minuten auf den Platz gestellt, was mehr war, als ihm die Fitness- und Medizinabteilung empfohlen hatte, aber wir dachten, wir können das Risiko eingehen und offensiver mit ihm umgehen», sagte Tuchel: «Ich freue mich natürlich, dass es gut gelaufen ist für heute. Mal sehen, wie die Reaktion ist und wie er sich von hier aus anpasst.»

Der Erfolg gegen Aston sei «ein ganz großer Sieg», sagte Tuchel: «Die Jungs sind supermüde. Der Aufwand war riesig. Aber wir sind super glücklich damit.»

Derweil mussten Thiago Silva und N'Golo Kante in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt werden und könnten am Mittwoch in der Premier League gegen Brighton ausfallen.