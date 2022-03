Unterbrechung nach Protestaktion in Liverpool

Ein Mann machte sich während der zweiten Halbzeit an einem Torpfosten fest, wie ihm das so schnell gelang, blieb zunächst unklar. Er trug ein Shirt mit der Aufschrift «Just Stop Oil». Ordner und Rettungskräfte lösten die Verbindung, mit der sich der Mann am Hals an den Pfosten gebunden hatte.

Das Fußballspiel im Liverpooler Goodison Park wurde beim Stand von 0:0 fortgesetzt und konnte vom ab der 83. Spielminute in Unterzahl spielenden FC Everton mit 1:0 gewonnen werden. Abgepfiffen wurde nach 117 Minuten.