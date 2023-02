Alba Berlin schlägt Oldenburg und festigt Führung

Berlin (dpa/bb) ­­- Alba Berlin hat eine Woche vor dem Pokal Final Four erfolgreich die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt.

Die Berliner siegten daheim vor 9.135 Zuschauern gegen Verfolger EWE Baskets Oldenburg mit 89:81 (53:42). Für den Titelverteidiger war es bereits der elfte Bundesligasieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 19 und Louis Olinde mit zwölf Punkten.

Berlin das ganze Spiel in Führung

Beide Teams legten von Beginn an hochkonzentriert los. Auf beiden Seiten fielen gleich die Drei-Punkt-Würfe. Die Berliner, bei denen Kapitän Luke Sikma (muskuläre Probleme), Gabriele Procida und Maodo Lo (beide erkrankt) fehlten, übernahmen nach einem 2:5-Rückstand mehr und mehr die Initiative und setzte sich nach gut sieben Minuten auf 26:13 ab.

Im zweiten Viertel kam Oldenburg besser in die Partie und schaffte es, immer wieder erfolgreich zum Korb zu ziehen. Da offenbarte die Berliner Defensive immer wieder Lücken. Die Gastgeber hielten mit viel Tempo dagegen, aber die Würfe fielen nun nicht mehr so selbstverständlich wie noch im ersten Abschnitt. So konnte sich Alba nicht weiter absetzen.

Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichener. Der Berliner Vorsprung schmolz auf fünf Punkte zusammen (53:48) und Trainer Israel Gonzalez nahm sofort die Auszeit. Das half, Alba konnte anschließend den Vorsprung wieder etwas vergrößern. In der Schlussphase wurde es aber nochmal eng. Die Entscheidung fiel erst 45 Sekunden vor Ende, als Johannes Thiemann per Dunking zum 87:80 traf.