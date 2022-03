Bayern kassieren Heimniederlage gegen Olympiakos

Die Basketballer von Bayern München haben in der Euroleague eine Überraschung gegen Olympiakos Piräus verpasst. Die Bayern mussten sich dem griechischen Topclub in eigener Halle mit 88:98 (53:50) geschlagen geben.

Damit verpassten die Münchner in der europäischen Königsklasse den Sprung in die Playoff-Ränge. Dem Team von Trainer Andrea Trinchieri wurde ein schwaches drittes Viertel zum Verhängnis. Zur Pause hatten die Gastgeber noch mit drei Punkten vorne gelegen. Doch den dritten Abschnitt gaben sie mit 16:23 ab und gerieten damit vorentscheidend in Rückstand.

Zwar stemmten sich die Bayern im Schlussviertel noch einmal gegen die Niederlage. Die Griechen spielten aber ihre Klasse aus und ließen die Münchner nicht mehr rankommen. Bester Werfer bei den Bayern war Augustine Rubit mit 18 Punkten. Bei Olympiakos überragte Tyler Dorsey mit 25 Zählern.