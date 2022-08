Center Daniel Theis rechtzeitig fit für EM

Der 30 Jahre alte NBA-Profi von den Indiana Pacers steht daher im zwölf Spieler umfassenden Kader für das Turnier mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin. Das teilte der Deutsche Basketball Bund kurz vor dem Fristablauf für die Nennung der offiziellen Aufgebote mit. Als letzten Spieler strich Bundestrainer Gordon Herbert Center Gavin Schilling aus dem Kader.

«Ich bin sehr froh, dass es noch geklappt hat mit der EuroBasket-Teilnahme», sagte Theis. «Ich fühle mich gut, habe keine Beschwerden mehr und kann gemeinsam mit dem Team den Auftakt gegen Frankreich morgen kaum erwarten.»

Theis hatte wegen der Kniebeschwerden einen Großteil der Vorbereitung verpasst. Während das Team in Hamburg den Supercup bestritt und in der WM-Qualifikation gegen Schweden und Slowenien spielte, ließ sich Theis in München behandeln und absolvierte Reha-Maßnahmen. Am Dienstag und Mittwoch bestand der frühere Bamberger dann in Köln letzte Belastungstests.

Eine Teilnahme von Theis ist für die deutsche Mannschaft auch deshalb sehr wichtig, weil in Maximilian Kleber, Moritz Wagner, Isaiah Hartenstein und Isaac Bonga bereits vier NBA-erfahrene Profis fehlen. Zudem ist in Tibor Pleiß vom Euroleague-Champion Efes Istanbul ein weiterer Center von internationalem Format nicht dabei. In Theis, Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner stehen Herbert nun immerhin drei NBA-Profis zur Verfügung.