DBB-Frauen treffen bei EM auf Gastgeber Slowenien

Die deutschen Basketballerinnen treffen bei ihrer ersten EM seit zwölf Jahren auf Gastgeber Slowenien. Das ergab die Auslosung in einem Schloss in der Nähe von Ljubljana.

Weitere Vorrunden-Gegner des deutschen Teams sind Großbritannien und Vize-Europameister Frankreich. Die Spiele werden in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ausgetragen, wo auch die Endrunde stattfindet. Die Europameisterschaft geht vom 15. bis 25. Juni.

Die vier Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Tabellenzweiten und -dritten spielen in K.o.-Spielen die weiteren vier Teilnehmer aus.

Die Auswahl von Bundestrainer Walt Hopkins hatte sich als Zweiter der Qualifikationsgruppe erstmals seit 2011 wieder für eine EM qualifiziert. Fehlen wird im Sommer allerdings Spitzenspielerin Satou Sabally. Die 24-Jährige will sich in diesem Jahr auf ihre Karriere in der WNBA in den USA konzentrieren.

«Das ist wohl die Hammergruppe. Es ist top, dass wir dabei sind, aber da gibt es einige dicke Bretter zu bohren. Wir freuen uns natürlich sehr darauf und werden alles geben», sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres laut Mitteilung zur Auslosung.