Deutsche Gruppe mit Finnland, Slowenien und Schweden

Die drei Teams schlossen ihre Gruppe C auf den vorderen drei Rängen ab und ließen damit Kroatien hinter sich. In der Sechsergruppe, in der neben dem Trio und Deutschland auch Israel und Estland spielen, kommen nur die drei besten Mannschaften zum Endturnier, das im nächsten Sommer in Japan, Indonesien und auf den Philippinen stattfindet. Die Siege aus der Gruppenphase werden mitgenommen, Deutschland und Finnland starten mit einem Polster.

Deutschland um NBA-Profi Dennis Schröder tritt nun je zweimal gegen Slowenien, Schweden und Finnland an. Die ersten Spiele finden bereits am 25. und 28. August statt. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hatte die erste Gruppe mit fünf Siegen und einer Niederlage souverän geschafft.