Dyn Media sichert sich Rechte an Basketball-Königsklasse

Wie die Organisatoren des Wettbewerbes mitteilten, läuft der Vertrag mit der neuen Sport-TV-Plattform des früheren DFL-Geschäftsführers Christian Seifert ab dem kommenden Sommer bis zum Ende der Saison 2025/26 und gilt für Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seifert hat zusammen mit dem Medienunternehmen Axel Springer SE Dyn Media gegründet, das Programm soll am 1. Juli 2023 starten. Der Monatspreis soll unter 15 Euro liegen. Bisher gibt es Medienverträge mit den Bundesligen im Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis.

In dieser Saison spielen die MHP Riesen Ludwigsburg und die Telekom Baskets Bonn aus der Bundesliga in der Champions League, die in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung und Qualität gewonnen hat.