Entscheidung über EM-Teilnahme von Center Theis am Mittwoch

Die Entscheidung über eine EM-Teilnahme von Center Daniel Theis fällt erst an diesem Mittwoch. Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will zunächst noch abwarten, wie der NBA-Profi von den Indiana Pacers das Abschlusstraining am Dienstagabend wegsteckt.

Herbert muss seinen zwölf Spieler umfassenden Kader für die EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin am Mittwochnachmittag benennen. Danach sind keine Nachnominierungen mehr möglich. Das erste Spiel des deutschen Teams findet am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) gegen Frankreich statt.

Theis plagt sich mit Kniebeschwerden herum und hat daher einen Großteil der Vorbereitung verpasst. Während das Team in Hamburg den Supercup bestritt und in Schweden in der WM-Qualifikation spielte, ließ sich Theis in München behandeln und absolvierte Reha-Maßnahmen. «Daniel hat sehr hart gearbeitet die letzten zehn bis zwölf Tage», lobte Herbert den 30-Jährigen am Dienstag bei der offiziellen Auftakt-Pressekonferenz des deutschen Teams. «Er wird heute mittrainieren und wir werden morgen Mittag eine Entscheidung treffen.»

Eine Teilnahme von Theis wäre für die deutsche Mannschaft sehr wichtig, weil in Maximilian Kleber, Moritz Wagner, Isaiah Hartenstein und Isaac Bonga bereits vier NBA-erfahrene Profis fehlen. Zudem steht in Tibor Pleiß vom Euroleague-Champion Efes Istanbul ein weiterer Center von internationalem Format nicht zur Verfügung.