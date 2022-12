Justus Hollatz: Niveau in Spanien höher als in Bundesliga

Für Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz war sein Wechsel nach Spanien die richtige Entscheidung. «Das Niveau ist höher als in der Bundesliga und auch im Eurocup», sagte der 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Nationalspieler Justus Hollatz spielt seit dieser Saison in Spanien.

Hollatz spielt in der spanischen Top-Liga ACB für CB Breogan. In der Vorsaison trug er das Trikot der Hamburg Towers. «Jedes Team hat viele gute Spieler mit sehr viel Spielverständnis, auch das Tempo ist höher», berichtete Hollatz über seine Erfahrungen in Spanien.

Sein Wechsel habe ihn in seiner Entwicklung vorangebracht. «Ich habe mich bei den Towers wohlgefühlt, aber gespürt, dass das nicht mehr das Richtige für mich ist. Ich wollte eine neue Herausforderung und aus Hamburg einmal rauskommen», sagte er. Zwar habe er immer noch den Traum von der NBA, meinte jedoch: «Ich blicke aber lieber auf die Gegenwart und kann sagen, dass Spanien für mich der richtige Schritt war.»