Nationalspieler Theis zurück im Mannschaftstraining

Der 30-Jährige von den Indiana Pacers absolvierte die Einheit in Köln am Dienstagabend und machte dabei einen beweglichen Eindruck. In den letzten Minuten lieferte sich Theis ein paar Eins-gegen-eins-Duelle mit Johannes Voigtmann, der auf einen Einsatz des Mitspielers hofft. Theis ging nach dem Training wortlos in die Kabine der großen Arena in Köln, in der Deutschland am Donnerstag (20.30 Uhr) auf Frankreich trifft.

Bundestrainer Gordon Herbert muss am Mittwoch entscheiden, wen er aus seinem aktuell 13-köpfigen Aufgebot noch streicht. Als erste Kandidaten galten bislang der von Knieproblemen geplagte Theis, falls er nicht fit wird, und Gavin Schilling. Auch Aufbauspieler Justus Hollatz und Bambergs Christian Sengfelder könnten um ihren Platz bangen müssen. Neben Frankreich spielt Deutschland in der EM-Vorrunde auch gegen Slowenien, Litauen, Bosnien-Herzegowina und Ungarn.