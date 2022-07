«Überschätzt»: Nowitzki feixt über Dallas-Star Doncic

Dirk Nowitzki war bestens aufgelegt. Der längst abgetretene deutsche Basketball-Star saß in einer Halle in Stockholm und sah sich aus der ersten Reihe die WM-Qualifikation zwischen Schweden und Slowenien an.

Nowitzki, inzwischen 44, ließ es sich dabei nicht nehmen, über seinen Dallas-Mavericks-Nachfolger Luka Doncic zu feixen. Als Doncic, bei den Texanern unumstritten der wichtigste Spieler, an die Freiwurflinie ging, skandierten die schwedischen Fans: «Overrated» (überschätzt). Nowitzki machte sich einen Spaß draus und stimmte mit ein.

Der gebürtige Würzburger spielte in seiner Karriere ausschließlich für die Mavericks, sein letztes Karrierejahr verbrachte er noch mit Doncic gemeinsam. Nowitzkis Frau Jessica ist Schwedin, die Familie lebt allerdings in Texas. Bei der Heim-EM in Deutschland (1. bis 18. September) ist Nowitzki einer der Botschafter und soll auch bei den Spielen in Köln und Berlin sein.