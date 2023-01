Biathletin Vanessa Hinz feiert Comeback in Pokljuka

Die 30-Jährige kam in dieser Saison bislang im IBU-Cup zum Einsatz und habe sich durch gute Leistungen für eine Rückkehr ins Aufgebot des Deutschen Skiverbandes empfohlen, erklärte Sportdirektor Felix Bitterling in einer Mitteilung. «Sie hat sich vor allem im läuferischen Bereich zurückgekämpft», sagte er.

Hinz wurde im Sommer von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen. Sie klagte nach der Sommer-WM in Ruhpolding Ende August über Rückenprobleme, wurde danach krank, riss sich das Außenband im linken Fuß und zog sich zudem noch eine Sehnenscheidenentzündung in der rechten Hand zu. Im IBU-Cup schaffte sie es in dieser Saison bereits drei Mal auf das Podest. «Die Challenge, mich über den IBU-Cup für die Weltcup-Mannschaft anzubieten, war nicht ganz leicht», sagte Hinz. «Natürlich freue ich mich jetzt, die Chance im Weltcup zu bekommen.»

Nicht dabei sein wird Franziska Preuß, die wegen eines viralen Infekts mit Fieber die Reise nicht antreten kann. Sie wird von Janina Hettich-Walz vertreten. Bei den Männern, die von Benedikt Doll angeführt werden, gibt es im Vergleich zum Auftritt in Le Grand-Bornand keine Veränderungen.

Der Weltcup in Pokljuka beginnt am Donnerstag mit dem Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer. Die Männer starten einen Tag später ebenfalls mit einem Sprint. «Unser Ziel für Pokljuka ist mit Sicherheit, dass diejenigen Athleten, die noch keine volle oder Teilqualifikation für die WM haben, diese schnellstmöglich erreichen. Ansonsten möchten wir Pokljuka für einen sauberen und guten Einstieg in das neue Jahr nutzen», sagte Bitterling.