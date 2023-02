Herrmann-Wick geht «gut erholt» ins letzte Saisondrittel

Bei den Weltcuprennen ab Donnerstag im tschechischen Nove Mesto hat die in der Gesamtwertung auf Platz fünf liegende Herrmann-Wick die Möglichkeit, den Rückstand auf die drittplatzierte Italienerin Lisa Vittozzi zu verkürzen. Aktuell liegt Herrmann-Wick 53 Punkte hinter Vittozzi. Sie habe sich nach der Heim-WM in Oberhof «muskulär gut erholen» können und sei «bereit für das letzte Trimester», sagte Herrmann-Wick in einer Mitteilung des Deutschen Ski-Verbandes vom Dienstag.

Insgesamt stehen in Tschechien sechs Entscheidungen an, beginnend mit dem Sprint der Biathletinnen über 7,5 Kilometer am Donnerstag (16.10 Uhr/ARD und Eurosport). Freitags sprinten die Männer über 10 Kilometer (16.10 Uhr/ARD und Eurosport). Am Samstag finden die Verfolgungsrennen statt, sonntags die Staffeln im Mixed und Single-Mixed. Auf Nove Mesto folgen noch die Weltcup-Stationen acht und neun im schwedischen Östersund und in Oslo.

Die je sechs Frauen und Männer, die in Tschechien antreten, hatte der DSV zuletzt auch bei der WM in Oberhof aufgeboten. Neben Herrmann-Wick starten Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel. Bei den Männern nominierte der Verband den in der Weltcup-Gesamtwertung auf Platz sieben liegenden Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow sowie David Zobel. Das deutsche Herren-Team war bei der WM ohne Medaille geblieben.