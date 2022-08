IBU: Rennen im Sommer haben hohen Stellenwert

Ruhpolding (dpa)

Im Winter locken die Biathleten reglmäßig Millionen Fans vor den Fernseher, die Heim-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding sind Massenevents. Doch bleibt das angesichts des Klimawandels auch in Zukunft so - oder verlagert es sich in den Sommer?

Von dpa