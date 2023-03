«Macht mir immer noch Spaß»: Doll hängt noch ein Jahr dran

Seine Entscheidung habe er mit seinen engsten Vertrauten, den Trainern und dem Verband bereits besprochen. «Es macht mit immer noch Spaß und ich bin noch motiviert, außerdem fühle ich mich körperlich noch fit. Ich will noch einmal angreifen», sagte Doll.

In Oberhof blieben die Herren des Deutschen Skiverbandes zum ersten Mal seit 1976 ohne eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Beim am Donnerstag (16.10 Uhr/ARD und Eurosport) beginnenden drittletzten Weltcup der Saison in Nove Mesto soll es für Doll wieder besser laufen. «Wenn alles perfekt läuft, dann ist das Podium möglich. In die Top-Ten oder Top-15 zu laufen, das ist jedoch die Zielsetzung», sagte Doll. «Ich will mir schon noch mal beweisen, dass es gut geht. Spiel und Spaß ist das hier nicht.»

Der erste Weltcup nach der WM beginnt mit einem Sprint über 10 Kilometer. Neben Doll sind auch die WM-Teilnehmer Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel am Start.