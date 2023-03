Verband bestätigt positive Corona-Tests der Bö-Brüder

Der fünfmalige Oberhof-Weltmeister und sein Bruder Tarjei wurden sowohl am Samstag als auch am Sonntag positiv auf das Virus getestet, wie der norwegische Verband nun bestätigte.

Die beiden Bös hatten am Samstag nach ihrem zweiten Doppelsieg in Tschechien bekannt gegeben, dass sie trotz eines positiven Tests gestartet waren. Der 29 Jahre alte Johannes Thingnes Bö hatte die Verfolgung und zuvor auch den Sprint jeweils vor Tarjei gewonnen und damit seinen Rekord von 16 Saisonsiegen eingestellt.

Nach Absprache mit dem Trainer- und Ärzteteam wurde entschieden, dass beide nach Norwegen zurückkehren und den Start des vorletzten Weltcups am Donnerstag im schwedischen Östersund verpassen. «Frühestens am Sonntag werden sie wieder auf Skiern stehen», sagte Nationalmannschaftsmanager Per Arne Botnan. Da findet in Schweden ein Massenstart statt. Das Saisonfinale steigt vom 16. bis 19. März in Norwegens Hauptstadt Oslo, wo drei Einzelrennen auf dem Programm stehen.

Vor den Bös war bereits ihr Teamkollege Sturla Holm Laegreid wegen Corona aus Nove Mesto abgereist, der Franzose Quentin Fillon Maillet trat deswegen nicht zum Verfolger an. Am Sonntag machte auch der Ukrainer Dmytro Pidrutschnji einen positiven Test öffentlich.