Wegen Corona: Bö gewinnt vorzeitig Gesamtweltcup

Obwohl der mit dem Virus infizierte norwegische Superstar Johannes Thingnes Bö beim Weltcup in Schweden im Einzel fehlt, hat der fünfmalige Oberhof-Weltmeister seinen vierten Gewinn der Großen Kristallkugel bereits sicher.

Denn auch sein einziger Rivale, sein Teamkollege Sturla Holm Laegreid, startet nach seiner Corona-Infektion am Donnerstag beim Einzel in Östersund nicht. Weil danach nur noch vier Einzelrennen zu absolvieren sind, kann Bö nicht mehr eingeholt werden. Der 29-Jährige hat 399 Punkte Vorsprung, es werden aber nur noch 360 Zähler vergeben. Bö hat zudem bereits die Kleinen Kristallkugeln im Sprint und der Verfolgung gewonnen.

Der 16-malige Saisonsieger Bö will wie Laegreid und sein ebenfalls infizierter Bruder Tarjei am Sonntag im Massenstart wieder dabei sein. Beim Saisonfinale in Oslo in der kommenden Woche stehen drei Einzelrennen auf dem Programm. Der fünfmalige Olympiasieger Bö (29) gewann von 2019 bis 2021 dreimal in Serie den Gesamtweltcup.