FC Bayern droht nächster Königsklassen-K.o gegen Spanier

Zum sechsten Mal in zehn Jahren könnte der FC Bayern in der K.o.-Phase der Champions League gegen ein Fußballteam aus Spanien ausscheiden.

Nicola Mastronardi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Foto: Nicola Mastronardi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Thomas Müller hebt beim Spiel in Villarreal resignierend die Arme.

Im Viertelfinale gegen den FC Villarreal müssen die Münchner beim Rückspiel im eigenen Stadion ein 0:1 aufholen. Gleich dreimal scheiterten die Bayern an Real Madrid, einmal am FC Barcelona und einmal an Atlético Madrid. Nur einmal war dabei schon das Viertelfinale Endstation.

Jahr Runde Gegner Hinspiel/Rückspiel 2012 Finale FC Chelsea 1:1, 3:4 i.E. (in München) 2013 Titelgewinn Borussia Dortmund 2:1 (in London) 2014 Halbfinale Real Madrid 0:1 (A), 0:4 (H) 2015 Halbfinale FC Barcelona 0:3 (A), 3:2 (H) 2016 Halbfinale Atlético Madrid 0:1 (A), 2:1 (H) * 2017 Viertelfinale Real Madrid 1:2 (H), 2:4 n.V. (A) 2018 Halbfinale Real Madrid 1:2 (H), 2:2 (A) 2019 Achtelfinale FC Liverpool 0:0 (A), 1:3 (H) 2020 Titelgewinn Paris Saint-Germain 1:0 (in Lissabon) 2021 Viertelfinale Paris Saint-Germain 2:3 (H), 1:0 (A) *

* Bayern-Aus wegen der Auswärtsregel, die von der UEFA zu dieser Saison abgeschafft worden ist.