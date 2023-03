Messi reist mit Respekt nach München: «Schwieriges Spiel»

Superstar Lionel Messi vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Bayern München großen Respekt vor der Aufgabe geäußert.

Argentiniens Weltmeister-Kapitän geht von einem «sehr engen und schwierigen Spiel» aus, der Ausgang werde «von kleinen Details» abhängen. «Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet und in der Lage, das Ganze zu drehen», sagte der 35-Jährige in einem auf Youtube veröffentlichten Vereinsinterview. Er selbst fühle sich «sehr gut.» Das Hinspiel in Paris hatte PSG 0:1 verloren.

Messi gestand, dass die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier vor den jüngsten Siegen gegen Marseille (3:0) und Nantes (4:2) nicht in der besten Form gewesen sei. Nun habe man sich aber verbessert und wolle auch in München versuchen, «alles richtig zu machen», um den Rückstand aus dem Hinspiel noch zu drehen. Die Mannschaft habe den großen Wunsch, ihren Weg in der Champions League fortzusetzen. «Und das werden wir versuchen zu erreichen.»

Verzichten muss der französische Serienmeister auf Offensivstar Neymar, der höchstwahrscheinlich für den Rest der Saison ausfällt. Der 31-Jährige muss sich einer Bänderoperation am rechten Knöchel unterziehen. Wie PSG bekannt gab, könne Neymar erst in drei bis vier Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.