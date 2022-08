Müller freut sich auf «Mr. Lewangoalski» in der Königsklasse

«Mr. Lewangoalski, wir sehen uns in München», sagte Müller in einem kurzen Instagram-Video nach der Auslosung der Gruppenphase der Champions League. Der Rekordmeister trifft auf Inter Mailand, Viktoria Pilsen - und den FC Barcelona mit Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. «Was für ein tolles Los für alle Fußballfans», sagte Müller.

Der 32-Jährige hatte Lewandowski in acht gemeinsamen Münchner Jahren viele Tore aufgelegt. Der Weltfußballer hatte die Bayern im Sommer nach langem Hin und Her Richtung Barça verlassen - jetzt kommt es zum frühen Wiedersehen. «Let's go, let's rock the Champions League season. Auf geht's Bayern», sagte Müller.