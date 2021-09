Tristes Remis und Knöchelprobleme bei PSG-Star Mbappé

Müsste in Brügge zur Halbzeit ausgewechselt werden: PSG-Star Kylian Mbappé (r).

Nach dem enttäuschenden Start in die Champions League droht Paris Saint-Germain ein Ausfall des französischen Fußball-Weltmeisters Kylian Mbappé.

Beim ersten gemeinsamen Königsklassen-Auftritt an der Seite von Superstar Lionel Messi wurde Mbappé kurz nach der Halbzeitpause des 1:1 beim FC Brügge angeschlagen ausgewechselt. «PSG strauchelt in Brügge, mit einem schüchternen Messi, einem enttäuschenden Neymar und einem verletzten Mbappé», schrieb die französische Sportzeitung «L'Équipe».

Mbappé habe sich «den Knöchel verdreht und hatte bereits Probleme an beiden Knöcheln», sagte Trainer Mauricio Pochettino am Mittwochabend bei RMC Sport. «Wir werden am Donnerstag sehen, ob wir genauere Informationen haben werden.»

Das Star-Ensemble von PSG mit Neuzugang Messi, Mbappé und Neymar konnte noch nicht für den erwarteten Glanz sorgen. «Gespenstisch» nannte die «L'Équipe» sogar den Auftritt. «Tristes Unentschieden», schrieb die Zeitung «Le Parisien».

«Wir brauchen Zeit, damit sie ein Verständnis füreinander entwickeln», sagte der Argentinier Pochettino. «Das ist klar und wir haben es bereits die vergangenen Tage gesagt. Wir müssen noch ein Team kreieren. Wir hatten keinen guten Abend. Wir müssen ruhig bleiben, weiter arbeiten und die Zeit nehmen, die wir brauchen. Es wird besser werden.»

Brügges Hans Vanaken (27. Minute) hatte das 1:0 von PSG durch Ander Herrera (15.) ausgeglichen. Mit einem Lattentreffer hatte Messi eine der besten Chancen zur erneuten Führung der Gäste, aufgrund der starken Leistung der Belgier war der Favorit mit dem Punkt zum Auftakt der Vorrunde aber noch gut bedient.

In der Gruppe A trifft Paris in knapp zwei Wochen auf Manchester City und Trainer Pep Guardiola, am 19. Oktober empfängt der französische Vizemeister RB Leipzig.