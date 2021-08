Leipzig in Sandhausen ohne Halstenberg, Henrichs und Poulsen

RB Leipzig muss im Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen auf die Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg und Benjamin Henrichs sowie auf den dänischen EM-Halbfinalisten Yussuf Poulsen verzichten.

Trainer Jesse Marsch sagte, Halstenberg laboriere an einer Sprunggelenksverletzung, Henrichs sei mit einer leichten Knieverletzung von den Olympischen Spielen aus Tokio zurückgekehrt. Poulsen ist nach seinem EM-Einsatz erst zu Wochenbeginn wieder ins Training eingestiegen.

Marsch geht mit einem guten Gefühl in sein erste Pflichtspiel als RB-Cheftrainer. «Die Mannschaft hat auch nach dem Trainingslager in dieser Woche sehr, sehr gut gearbeitet. Jetzt müssen alle bereit sein für ein gutes Spiel», sagte der US-Amerikaner, der es als nicht einfach bezeichnete, ohne ein Pflichtspiel gleich eine Pokalbegegnung bestreiten zu müssen. «Aber auch Sandhausen hat so seine Probleme nach den ersten Punktspielen. Sie werden kämpfen», sagte Marsch.