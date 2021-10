Liveticker: Preußen Münster - Hertha BSC Berlin

SC Preußen Münster vs. Hertha BSC Berlin

Prognose von Ex-Hertha-Profi vor dem Anpfiff



Ex-Profi Axel Kruse wirft vor dem Pokalspiel zwischen dem Regionalligisten und einen Blick in die Glaskugel - und sagt zum Spielausgang: „Das liegt nur an der Hertha. Findet das Team zu einer guten Leistung, gewinnt immer der Bundesligist. Als Erstligist kannst du in Münster nichts gewinnen, und bei einer Niederlage bist du der Idiot. Das steckt in jedem Spieler drin.“