DEB-Team verliert erstes Testspiel gegen die Slowakei

Das schwache erste Drittel mit drei Gegentoren war letztendlich entscheidend. Erst danach steigerten sich die Gastgeber. Der Treffer von Alexander Ehl (22. Minute) war aber gegen eine Auswahl des Olympia-Dritten Slowakei viel zu wenig für den dritten Sieg im insgesamt fünften Vorbereitungsspiel.

«Wir müssen noch lernen, einige Probleme zu vermeiden und bei unseren Torchancen einfach zu schießen», bilanzierte Söderholm und fand: «Wir haben uns gesteigert gegenüber dem letzten Spiel gegen die Schweiz.»

In anderer Besetzung hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds bei den Olympischen Spielen in Peking das Qualifikationsspiel ums Viertelfinale mit 0:4 gegen die Slowakei verloren. Die Slowaken hatten sich anschließend Bronze gesichert.

DEB ohne Spieler aus Mannheim, Berlin und München

Auf den angeschlagenen früheren NHL-Stürmer Dominik Kahun musste Söderholm auch beim ersten von zwei Testspielen in dieser dritten Vorbereitungsphase verzichten. Aufgrund der laufenden Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga mit den Topteams Berlin und München fehlen dem Coach etliche Nationalspieler. Auch Spieler der Adler Mannheim, für die am Donnerstagabend die Saison endete, könnten frühestens in der kommenden Woche in Schwenningen zum Team stoßen.

«Es gibt zahlreiche Spieler, die noch die WM spielen wollen. Aber es gibt auch Spieler, die die Saison schon beendet haben», sagte Bundestrainer Söderholm zur schwierigen Planung vor dem Spiel bei MagentaSport. Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) steht eine zweite Testpartie gegen die Slowaken an. Die Weltmeisterschaft in Söderholms Heimat Finnland beginnt am 13. Mai.