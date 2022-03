Eishockey-Bundestrainer Söderholm vor Vertragsverlängerung

Bundestrainer Toni Söderholm soll einem Bericht der «Eishockey News» zufolge vor einem neuen Vertrag beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) stehen.

Nach dpa-Informationen läuft es auf eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem Verband und dem Finnen hinaus, die Vertragsverhandlungen waren noch nicht abgeschlossen. Der DEB äußerte sich bislang offiziell nicht.

Zuletzt hatte der DEB eine Entscheidung bis Ende der vergangenen Woche angekündigt. «Wir sind in guten Gesprächen. Bis Ende der Woche wollen wir Klarheit haben», hatte Präsident Franz Reindl der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Lukrative Angebote für Söderholm

In den vergangenen Monaten war eher mit einem Abschied Söderholms nach der Weltmeisterschaft in diesem Mai in Helsinki und Tampere gerechnet worden. Europäische Spitzenclubs, darunter auch die Adler Mannheim, sollen Söderholm finanziell lukrativere Verträge geboten haben. Ziel des Finnen ist zudem die nordamerikanische Profiliga NHL.

Söderholm war Ende 2018 überraschend Nachfolger von Marco Sturm geworden, der nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Pyeongchang als Co-Trainer zu den Los Angeles Kings in die NHL gewechselt war. Söderholm hatte zuvor den Drittligisten SC Riessersee trainiert. Dem Nationalteam gelang unter ihm endgültig der Sprung in die Weltspitze des Eishockeys. Die Bilanz wurde allerdings durch das Auftreten bei den Olympischen Winterspielen getrübt. Im Februar in Peking verpasste das DEB-Team das Viertelfinale.