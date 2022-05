Ausverkauftes Stadion beim Public Viewing in Frankfurt

Eintracht Frankfurt will am Abend (21.00 Uhr/RTL) - 42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals - in Sevilla gegen die Glasgow Rangers im Finale der Europa League den nächsten internationalen Coup landen. Im Fall eines Sieges gibt es für die Mannschaft am Donnerstag nach der Rückkehr einen großen Empfang am Frankfurter Römer.

Für Europapokalatmosphäre sorgten am Finaltag zusätzlich zu den vier kleineren Leinwänden eine 400 Quadratmeter große LED-Fläche, «damit auch wirklich jeder eine gute Sicht auf das Spiel hat». Rund um das Eintracht-Stadion wurden tausende Fans erwartet. Neben dem Final-Showdown gegen die Rangers wurde ein Rahmenprogramm mit Live-Auftritten und verschiedenen Interviewgästen vorbereitet.