Trainer Daum sieht Kovac als Initiator der Eintracht-Erfolge

«Unter Niko Kovac haben sie einen unglaublichen Zusammenhalt entwickelt. Dieser wurde kontinuierlich fortgeführt, von Fredi Bobic und auch weiteren Trainern», sagte Daum vor dem Finale der Europa League der Deutschen Presse-Agentur. «Der internationale Erfolg hat viele Väter, aber Auslöser ist für mich Niko Kovac mit seiner Arbeit.» Dieser habe für die «Initialzündung» gesorgt. Daum trainierte im Jahr 2011 die Eintracht.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) treffen die Hessen in Sevilla im ersten europäischen Endspiel seit 1980 auf die Glasgow Rangers. Daum glaubt an einen Titelgewinn des Teams von Trainer Oliver Glasner. «Ich gehe davon aus, dass sie den Europapokal gewinnen werden. Sie werden dann in der Champions League sein, aber sie werden womöglich Ndicka, Kostic und Hinteregger verlieren. Das wird dann eine riesige Herausforderung», prophezeite Daum. Auf Kovac, der 2018 von Frankfurt zum FC Bayern wechselte, folgte erst der Österreicher Adi Hütter und im Sommer 2021 dann dessen Landsmann Glasner.