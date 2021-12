Watzke: Europa-League-Sieg für BVB das Ziel

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wünscht sich nach dem Champions-League-Aus den Gewinn der Europa League. «Das ist der Titel, der Borussia Dortmund noch fehlt», sagte Watzke bei der Jahreshauptversammlung der BVB GmbH & Co. KGaA.

Will mit dem BVB die Europa League gewinnen: Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Das vorzeitige Ausscheiden in der machbaren Champions-League-Gruppe mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul begründete Watzke auch mit dem längeren Ausfall von Top-Torjäger Erling Haaland. Dennoch sei dies eine «riesige Enttäuschung», befand der 62-Jährige, der an die Saison 2011/2012 erinnerte.

«Damals sind wir am Ende deutscher Meister und DFB-Pokalsieger geworden. Auch da sind wir im Herbst als Vorrunden-Vierter in der Champions League gescheitert. Wir müssen das auch jetzt wieder in positive Energie umwandeln», sagte Watzke weiter. «Wir müssen jetzt daran arbeiten, uns 13 Millionen Euro zurückzuholen durch den Gewinn der Euro-League.»