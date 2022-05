Bayern-Fußballerinnen und Trainer Scheuer trennen sich

Scheuer (43) hatte den Trainerposten bei den Münchnerinnen im Juli 2019 übernommen. Im vergangenen Jahr gewann er mit den Bayern-Damen den Meistertitel und führte seine Mannschaft bis ins Halbfinale der Champions League.

«Wir möchten uns im Namen des FC Bayern München herzlich bei Jens Scheuer für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren bedanken. Er hat aufgezeigt, was mit unserer Frauenmannschaft möglich sein kann», äußerte die Leiterin der Frauenfußballabteilung, Karin Danner. Vor allem der Meistertitel in der Saison 2020/21 sei in einer «sehr herausfordernden Spielzeit» hervorzuheben.

In der aktuellen Saison mussten die FCB-Damen Meister VfL Wolfsburg den Vortritt lassen. Gegen die Niedersächsinnen hatte es zuletzt eine heftige 0:6-Klatsche gegeben. In der Königsklasse war im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Schluss.

Wie es für Scheuer weitergeht, blieb zunächst offen. «Ich wünsche dem FC Bayern alles Gute und bedanke mich für eine spannende, intensive und erfolgreiche gemeinsame Zeit», sagte der 43-Jährige.