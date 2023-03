Erste Niederlage für Wolfsburg: 1:2 gegen Hoffenheim

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben ihre erste Niederlage in der Bundesliga seit fast anderthalb Jahren kassiert. Das Team von Trainer Tommy Stroot unterlag der TSG Hoffenheim ebenso überraschend wie verdient mit 1:2 (1:1).

Auch bei ihrer letzten Niederlage in der Bundesliga am 17. Oktober 2021 hatten sich die Wolfsburgerinnen der TSG Hoffenheim mit 1:2 geschlagen geben müssen.

Verfolger Bayern München kann am Sonntag (16.00 Uhr) mit einem Erfolg bei Werder Bremen bis auf zwei Punkte an die Tabellenführerinnen und Titelverteidigerinnen herankommen. Die Hoffenheimerinnen verkürzten durch den Sieg im Rennen um einen Champions-League-Platz ihren Rückstand auf den dritten Platz auf drei Punkte.

Die Partie hatte für die Favoritinnen optimal begonnen. Schon nach 45 Sekunden gingen sie in Führung. Nach einem Solo traf die Ex-Hoffenheimerin Jule Brand zum 1:0. Zwar waren die Gastgeberinnen in der Folgezeit das bestimmende Team, brachten aber durch zahlreiche Abspielfehler die Hoffenheimerinnen immer wieder ins Spiel. Sarai Linder (44.) gelang kurz vor der Pause der Ausgleich - der erste Wolfsburger Gegentreffer in der Bundesliga seit Ende Oktober 2022. Die Österreicherin Nicole Billa (70.) machte die Überraschung mit ihrem Treffer nach einem Konter perfekt.