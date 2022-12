FC Bayern verlängert mit Nationalspielerin Dallmann

«Die letzten drei Jahre haben mir deutlich gezeigt, was mir Spaß macht und wo ich noch hin möchte. Ich habe noch viel vor und wir als FC Bayern sind noch nicht am Ziel angekommen», äußerte die Nationalspielerin laut Vereinsmitteilung der Münchnerinnen. Dallmann spielt seit 2019 für die deutschen Vizemeisterinnen und erzielte in 104 Pflichtspielen 40 Tore.

Die Vertragsverlängerung mit der 28-Jährigen ist der nächste wichtige Baustein in der langfristigen Kaderplanung der Bayern. Zuletzt hatte die Mannschaft von der Isar ihre Zusammenarbeit mit Torjägerin Lea Schüller und Sarah Zadrazil ausgedehnt. «Linda ist ein absolut kreativer Kopf, sie hat immer unglaublich gute Ideen auf dem Platz und ist zudem sehr torgefährlich. (Trainer) Alexander Straus gibt ihr die nötigen Freiheiten, setzt sie variabel ein und das genießt Linda sichtlich», äußerte die Sportliche Leiterin der Münchnerinnen, Bianca Rech.