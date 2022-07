Österreich-Trainerin: «Deutschland ist eine Übermacht»

«Wir wissen, dass Deutschland eine Übermacht ist und derzeit extrem performt», sagte die 41-Jährige nach dem 1:0-Sieg gegen Norwegen ihres Teams zum Vorrundenabschluss. «Ich finde für diese Leistung gar keine Worte, und dass wir in dieser schweren Gruppe tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Die gesamte Reise bis hierher war schon ein wundervolles Erlebnis.»

Dank eines Tores der Hoffenheimer Bundesliga-Spielerin Nicole Billa am Freitagabend hat das Austria-Team die nächste Runde erreicht und fordert am Donnerstag im Brentford Community Stadium die DFB-Frauen. «Wahnsinn, ich kann es noch nicht ganz glauben. Wir haben allesinvestiert, was wir gehabt haben, es ist geil» sagte Billa, die 2021 in Deutschland und Österreich «Fußballerin des Jahres» war.

Die Österreicherinnen standen schon 2017 bei der EM in den Niederlanden im Viertelfinale, gewannen gegen Spanien im Elfmeterschießen und scheiterten dann im Halbfinale an Dänemark.