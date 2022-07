Schulterverletzung: Aus für Oranje-Keeperin van Veenendaal

Die 32-Jährige hatte sich beim 1:1 zum Auftakt gegen Schweden am Samstag verletzt. Van Veenendaal (PSV Eindhoven) wird in die Niederlande zurückkehren und durch Feyenoord-Torhüterin Jacintha Weimar ersetzt, wie der niederländische Fußballverband am Montag mitteilte. Am Sonntag musste bereits Mittelfeldspielerin Jackie Groenen nach einem positiven Corona-Test in Isolation.

«Es ist eine schreckliche Nachricht. Zunächst natürlich für Sari, aber auch für unsere gesamte Mannschaft», sagte der niederländische Trainer Mark Parsons. «Sari ist viel mehr als nur eine Spielerin in unserer Mannschaft. Sie ist unser Kapitän und eine wichtige Führungspersönlichkeit. Wir werden sie sehr vermissen.»