Viertelfinale winkt: Wolfsburg bringt Rom auf Distanz

Im Duell der punktgleichen Spitzenteams in der Gruppe B setzten sich die Niedersächsinnen mit 4:2 (2:1) gegen AS Rom durch und erarbeiteten sich einen Vorsprung von drei Punkten bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Vorrunde. Die Wolfsburgerinnen führen die Gruppe mit zehn Zählern an.

Ewa Pajor (24. Minute/53.), Sveindis Jonsdottir (40.) und Lena Lattwein (52.) sorgten für den verdienten Sieg des VfL. Roms Andressa Alves (42.) und Sophie Haug (76.) hatten zwischendurch etwas Spannung zurückgebracht.

Der Einzug in die K.o.-Runde ist den Wolfsburgerinnen kaum noch zu nehmen. Vor den letzten beiden Gruppenpartien hat das Team von Trainer Tommy Stroot das deutlich bessere Torverhältnis und sechs Punkte Vorsprung vor dem Dritten SKN St. Pölten, der am Abend 1:1 gegen die Fußballerinnen von Slavia Prag spielte.