Voss-Tecklenburg winkt bei EM-Triumph Haus auf Mallorca

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg würde bei einem EM-Triumph in England einem «Bild»-Bericht zufolge eine ganz besondere Prämie von ihrem Ehemann Hermann erhalten - ein Haus auf Mallorca.

Das Ehepaar urlaubt gerne auf der Balearen-Insel. «Es ist unsere Ruhe-Oase. Martina möchte da schon seit Jahren ein Haus. Doch ein Haus bindet. Daher habe ich bisher immer Nein gesagt», sagte Hermann Tecklenburg dem Bericht zufolge. «Wenn sie den EM-Titel holt, werde ich mich dem Wunsch anschließen. Dann schauen wir uns während des Urlaubs nach einem Domizil um.»

Abgesehen davon würde die 54 Jahre alte Voss-Tecklenburg, die seit 2009 mit dem 74 Jahre alten Bauunternehmer verheiratet ist und mit ihm in Straelen lebt, bei einem Sieg im Endspiel gegen England am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Wembley-Stadion auch die offizielle Prämie des Deutschen Fußball-Bundes erhalten: 60.000 Euro gibt es für jeden aus dem Kader. Hermann Tecklenburg flog bisher zu jedem EM-Spiel der DFB-Frauen ein und wird auch zum Endspiel in London erwartet.