Wolfsburg vor großer Kulisse beim FC Barcelona

Die Katalanen setzten alle Karten im freien Verkauf ab, nachdem bereits am Montag die 50.000 für Mitglieder reservierte Karten vergriffen waren, teilte der Club auf seiner Webseite mit.

Wie viele Karten insgesamt abgesetzt wurden, gab Barca nicht bekannt. Es gebe noch einige Tickets, die aber aufgrund der UEFA-Regularien für einige Gruppen reserviert bleiben müssen. Diese könnten noch in den Verkauf gehen.

Im legendären Camp Nou hatte es zuletzt einen Rekord im Frauenfußball gegeben, als 91.553 Fans das Viertelfinale gegen Real Madrid sahen. Die UEFA gab am Montag die Termine für die Halbfinalpartien bekannt. Das Hinspiel in Barcelona findet am 22. April (18.45 Uhr/DAZN), statt. Das Rückspiel in Wolfsburg ist für den 30. April (18.00 Uhr/DAZN) terminiert worden.