Wolfsburgs Fußball-Frauen nur 0:0 gegen Prag

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben den vorzeitigen Gruppensieg in der Champions League verpasst.

Der deutsche Meister kam trotz zahlreicher guter Chancen gegen Slavia Prag nicht über ein torloses Remis hinaus. Einen Spieltag vor dem Ende der Vorrunde liegt der VfL einen Punkt vor der AS Rom. Am letzten Spieltag müssen die Niedersachsen am Donnerstag beim österreichischen Vertreter St. Pölten antreten. Den Einzug ins Viertelfinale hatte Wolfsburg bereits vor einer Woche klargemacht.

Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Wolfsburgerinnen zahlreiche gute Gelegenheiten, konnten aber keine davon verwerten. Nach dem Seitenwechsel rannte der VfL weiter an, das Bollwerk der Tschechinnen war an diesem Abend aber nicht zu knacken - trotz eines Chancenverhältnisses von 13:0 nach 90 Minuten.