Fußball satt - so gehen ARD und ZDF mit der umstrittenen WM um

Die beiden öffentlichen-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF gehen wegen der vielfachen Kritik an der WM-Vergabe und den Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland mit gedämpften Erwartungen in das Turnier. „Bezüglich der Einschaltquoten sind wir gespannt“, sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky gegenüber unserer Zeitung. Die WM in Katar sei sehr umstritten und die erste WM, die im Winter stattfinde. Deshalb sei eine Prognose schwierig. „Es wird sich zeigen, inwiefern dies und die teilweise frühen Anstoßzeiten Auswirkungen auf die Einschaltquote haben“, so Balkausky.

