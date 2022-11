Langer holt 44. Senioren-Titel: Noch ein Sieg zum Rekord

Der 65 Jahre alte Anhausener gewann am Sonntag das Turnier in seiner US-Wahlheimat Boca Raton in Florida und feierte seinen 44. Titel bei den über 50-Jährigen. Damit fehlt dem Masters-Sieger von 1985 und 1993 nur noch ein Erfolg zur Bestmarke der US-Legende Hale Irwin, der 45 Turniere auf der US-Senioren-Tour gewann.

Langer setzte sich im Royal Palm Yacht & Country Club dank einer starken 66er-Schlussrunde mit einem Gesamtergebnis von 199 Schlägen klar gegen Thongchai Jaidee aus Thailand und den Amerikaner Paul Goydos (beide 205 Schläge) durch. Einen Tag zuvor war der ehemaligen Nummer eins der Welt erneut ein kleines Kunststück gelungen: Der 65-jährige Langer beendete die zweite Runde auf dem Par-72-Kurs mit nur 63 Schlägen und benötigte damit zwei Schläge weniger als sein Alter. Dieses Erlebnis ist nur sehr wenigen Golfern vergönnt.

Langer ist seit 15 Jahren der Superstar auf der US-Senioren-Tour. Bei den über 50-Jährigen holte er bislang 44 Mal den Titel und spielte Preisgelder von mehr als 33 Millionen US-Dollar ein.