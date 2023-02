Tiger Woods feiert erfolgreiche Rückkehr auf Tour

Beim Genesis Invitational im kalifornischen Pacific Palisades benötigte der 47-Jährige auf der ersten Runde 69 Schläge, mit zwei unter Par liegt er auf dem geteilten 27. Platz.

«Ich habe nicht so oft nach oben geschaut», sagte Woods über die Anfeuerungsrufe der Fans, die zu Beginn seinen Namen skandiert hatten. «Ich habe den ganzen Tag versucht, mich zu beruhigen und herauszufinden, was zum Teufel ich hier draußen mache.» Zuletzt hatte der 15-malige Major-Champion vor sieben Monaten bei den British Open in St. Andrews an einem Turnier der Profi-Tour PGA teilgenommen.

Der Golf-Superstar weiß immer noch, wie es geht. «Ich konnte mich zurückkämpfen und das Spiel in Gang bringen», sagte Woods, nachdem ihm anfangs ein paar Schläge nicht ganz so geglückt waren. Am Ende aber verzückte er die Fans mit seinem präzisen Spiel und meinte, nachdem er je einen Birdie an den letzten drei Löchern gespielt hatte: «Es war ein schönes Finish.»

Im Februar 2021 brach sich Woods bei einem schweren Autounfall mehrfach das rechte Bein, seither tritt die langjährige Nummer eins der Welt nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an.