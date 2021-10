Abbruch: Spiel Bergischer HC gegen Wetzlar wird nachgeholt

Die Partie in Wuppertal war in der 52. Minute unterbrochen worden, weil ein Fan notärztlich versorgt werden musste. Zu dem Zeitpunkt hatte die HSG mit 21:19 geführt.

Der Mensch stehe immer im Vordergrund «und deshalb akzeptieren wir alles, was da jetzt kommt», betonte Seipp. «Wir müssen jetzt zusammen mit dem Bergischen HC in den nächsten Tagen einen neuen Termin finden.» Das sei nicht ganz leicht, «weil der Spielplan so eng ist, aber das hat sich ja keiner gewünscht».